Общество

Lenta.ruLenta.ruВ РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз.
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с чего всё началось

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
РИА Новости11:46

Подробнее о событии

В РПЦ выступили против нового порядка медосмотра для водителей

РБК16:36

Митрополит Иларион поделился соображениями насчет алкотестов и абортов

Вести.Ru07:48

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

РИА Новости11:46

В РПЦ не оценили идею проверки водителей на алкоголизм

Life.ru10:31

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Российская газета16:05

В РПЦ выступили против поголовной проверки водителей на алкоголизм

Взгляд.ру07:29

РПЦ выступила против поголовной проверки водителей на алкоголизм

News.ru07:08
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Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 16:08
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости 13:30
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Газета.Ru 15:39
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Вратарь «Байера» 20 минут играл с «Баварией» «с одним глазом»

Вратарь «Байера» Лукас Храдецки рассказал, что потерял контактную линзу в матче 13-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:1). Судя по словам голкипера, пропустил гол он после потери линзы.
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Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
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Семенович призналась, что делала операцию на груди

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
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Храм Преображения Господня загорелся в Балашихе

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Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Технологии

Девкиты PS5 продолжают утекать, пока нового Xbox ни у кого нет

Спорно, ведь, пока сторонние разработчики всё ближе знакомятся с PS5, новый Xbox лишь маячит на горизонте.
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Наука

Ученые придумали структуру для защиты перовскита от разрушения

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Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
News.ru 08:01
Политика

МИД Литвы осудил решение Apple обозначать Крым частью России

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение корпорации Apple обозначать Крым на картах как территорию России.
РЕН ТВ 16:08
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Общество

МЧС предупреждает москвичей о сильной гололедице ночью

Сильная гололедица ожидается в столице в ночь с 30 ноября на 1 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на предупреждение Главного управления МЧС по Москве.
Газета.Ru 10:31
Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
РБК 07:01
Хоккей

Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодёжной сборной России

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею пополнился двумя специалистами.
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Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Политика

Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.
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Футбол

«Валенсия» без Черышева обыграла «Вильярреал»

Принципиальный матч «Валенсия» - «Вильярреал» украсил программу 15-го тура чемпионата Испании.
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Происшествия

В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

Полиция разыскивает постояльца гостиницы, который устроил стрельбу на северо-востоке Москвы, в ходе которой ранил одного человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 04:46
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Армия и оружие

При взрыве на севере Сирии погибли десятки протурецких боевиков

Взгляд.ру 15:46
Политика

Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия вчера в 14:57
Происшествия

В Краснодарском крае рухнул вертолет, погиб один человек

Региональное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело после крушения вертолета Robinson RA в районе поселка Дюрсо в Краснодарском крае, в результате которого погиб один человек, сообщается на сайте ведомства.
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Интернет

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews 15:04
Происшествия

Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму

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Политика

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
РИА Новости 07:52
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