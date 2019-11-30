Общество

Lenta.ruLenta.ruВ РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против тестирования водителей на хронический алкоголизм. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале Россия 24.
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В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

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В РПЦ возмутились предлагаемыми правилами медосмотра водителей

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В РПЦ выступили против поголовной проверки водителей на алкоголизм

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РПЦ выступила против поголовной проверки водителей на алкоголизм

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