Общество
Lenta.ruВ РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против тестирования водителей на хронический алкоголизм. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале Россия 24.
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Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
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Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Авто
В продаже появилась Lada Vesta с автоматической коробкой передач
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В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА и «Лудогорец» не смогли выявить сильнейшего.
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В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Аномальные губы стали трендом у российских женщин
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В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
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«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Почти 250 туристов из Казани более суток не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за задержки воздушного судна, сообщили в пресс-службе международного аэропорта столицы Татарстана.
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Кино
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Британский институт кино составил список 50 лучших фильмов уходящего года.