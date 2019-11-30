Общество
РИА НовостиВ РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
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Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Кино
Создатели «Игры престолов» уточнили отличия Дрогона от кота
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Спорт
Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
Общество
Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами
Новая форма получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Мэр Кемерова Середюк объяснил покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Градоначальнику сибирского города Кемерово Илье Середюку пришлось давать разъяснения, чем была обоснована закупка дорогостоящей новогодней елки для центральной площади.
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Политика
Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Экономика
С Нового года минимальная заработная плата в Эстонии составит 584 евро
Ожидается, что еще через год минимальная зарплата увеличится до 40% от средней по стране заработной платы.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Болбой «Тоттенхэма» Каллум Хайнс посетит командный обед перед матчем АПЛ с «Борнмутом».
Авто
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок в РФ к концу 2019 года
Эксперты проанализировали предложения на рынке по состоянию на конец года и составили топ-5 самых дешевых иномарок в РФ.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Здоровье
ВОЗ: дискриминация ВИЧ-пациентов снижает шанс на раннюю диагностику
"Стигматизация и дискриминация групп населения, среди которых высок риск заражения ВИЧ, снижает шансы на раннюю диагностику, поскольку они могут не захотеть обратиться в медучреждение для сдачи анализов", - рассказал Дара.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.