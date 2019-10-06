Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом

Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
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