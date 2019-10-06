Здоровье
РИА НовостиВ РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Футбол
Что сказал Сульшер после очередного провала «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения от «Ньюкасла» (0:1).
Евро-футбол.ру 14:34
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
Слуцкий: не люблю водку, я не типичный русский
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в послематчевом интервью после очередной игры чемпионата Нидерландов пошутил о том, что он не является типичным представителем России.
РИА Новости 05:08
Политика
В Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»
Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября.
Известия 06:29
Политика
В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Космос
Илон Маск показал Starship изнутри
В начале недели основатель компании SpaceX Илон Маск официально представил прототип космического межпланетного корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну и Марс.
Профиль 03 октября в 15:00
Происшествия
Медведь растерзал экс-депутата в Якутии
Экспресс газета вчера в 06:23
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Общество
Волгоградка стала победителем конкурса «Учитель года России»
Накануне Дня учителя стало известно, что в конкурсе "Учитель года России" победила волгоградка Лариса Арачашвили - учитель русского языка и литературы новой школы № 55 Советского района "Долина знаний".
Город героев вчера в 03:01
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти
Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк жива, заявил ее друг на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки.
Известия 14:06
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.
RT на русском 15:58
Космос
NASA опубликовало 3D-карту Луны
Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики.
Naked Science 09:24
Политика
Путин назвал цель обвинений Трампа в сговоре с Россией
Санкции были введены на основании предположения о сговоре президента США Дональда Трампа с Москвой и послужили предлогом для сдерживания России.
РБК 12:15
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж
Пока девушка не называет имени своего нового возлюбленного, но уже Маргарита познакомила молодого человека со своей мамой и в скором будущем планирует сыграть свадьбу.
Ugpressa.ru 04 октября в 02:56
Кино
«Ходячие мертвецы» продлены на 11 сезон
Телевизионный сериал "Ходячие мертвецы" продлен на 11 сезон.
Kinonews.ru 04:59
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:06
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service 09:01