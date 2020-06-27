Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

В РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров

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