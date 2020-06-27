Религия
Lenta.ruВ РПЦ рассказали об отношении к дискриминации трансгендеров
Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере
«Сельта» сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры.
RT на русском 12:59
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США
В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
"Новая газета" заявила, что сотрудники аэропорта в Норильске запретили вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные из-за разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля".
Интерфакс 08:37
Спорт
Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
Pravda.Ru вчера в 08:29
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Политика
Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия вчера в 19:56
Технологии
Приложение Android Auto скачали более 500 млн раз
Отмечается, что столько раз пользователи загрузили это приложение в Google Play.
Evo-rus.com 12:20
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
США и ЕС попросили ввести санкции против ЧВК Вагнера
Правительство Ливии попросило США и страны ЕС ввести санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая, по утверждению Триполи, вторглась на нефтяное месторождение аш-Шарара.
Lenta.ru 10:13
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Футбол
Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»
Сегодня форвард «Лейпцига» Тимо Вернер отличился в матче Бундеслиги с «Аугсбургом».
Все про Спорт ру 11:45
Автоспорт
Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах
Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
Футбол
Ростов — Арсенал (Тула) 1:0 (1-й тайм)
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области разрешило ФК «Ростову» сыграть против «Арсенала» основным составом, пишет «Спорт Экспресс» со ссылкой на источники.
Donnews.ru 07:01
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Здоровье
157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области
На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом.
Первый областной 02:21
Здоровье
Названы идеальные продукты для очищения легких от вредной слизи
Медиками были названы идеальные продукты, содействующие очищению легких от скоплений слизи, улучшающие защиту органа дыхания от воздействия грязного воздуха, помогающие лучше дышать.
MedikForum.ru 25 июня в 05:25
Армия и оружие
Адмирал США предупредил об опасности российских подлодок в Средиземном море
Россия превращает Восточное Средиземноморье в одну из самых милитаризованных зон в мире благодаря присутствию подлодок.
Известия 08:39
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today вчера в 14:10
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
РБК 10:12
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова знает о ситуации, произошедшей в Татарстане, где отца малолетней девочки оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери, омбудсмен держит вопрос на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
РИА Новости 12:26
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56