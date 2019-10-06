Здоровье
Lenta.ruВ РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
Ранее в воскресенье Смирнов назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. По его словам, риски для женского здоровья во время беременности схожи с рисками, на которые идут военные, отправляющиеся на фронт.
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Политика
Опубликовано видео отдыха Путина в тайге
Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.
Известия 18:25
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 09:12
Политика
Россия готова гарантировать США невмешательство во внутренние дела
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова дать Вашингтону гарантии невмешательства во внутренние дела.
RT на русском 17:15
Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online 04 октября в 09:36
Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Чемпионат вчера в 16:00
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Транспорт
Сахалинское отделение ПФР заключило дополнительный контракт для перевозки пенсионеров к месту отдыха
Отделение пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт с компанией "Аэрофлот — российские авиалинии" для осуществления перевозки островных неработающих пенсионеров к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
Сахалин.Инфо 18:20
Космос
В космос отправляют первый спутник-заправщик
«Целью» было решено выбрать спутник Intelsat, к которому должен пристыковаться первый в мире аппарат-заправщик, построенный специалистами Northrop Grumman.
Faktom 11:15
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Кино
Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы студии Marvel
Говорит Москва 04 октября в 12:34
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
RuNews24.ru 08:11
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости вчера в 09:13
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
Известия 17:01
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Политика
Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе
РИА Новости 09:34
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Политика
США просили у Италии помощи по «российскому делу»
Генпрокурор США Уильям Барр и прокурор Джон Дархэм в августе посетили Рим, чтобы просить у главы итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе помощи в деле, связанном с вмешательством России в американские выборы.
News.ru 15:46
Футбол
Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА
PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.
Rostov gazeta 15:25
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Общество
На Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков
Москва 24 16:51