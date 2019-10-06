Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям

Ранее в воскресенье Смирнов назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. По его словам, риски для женского здоровья во время беременности схожи с рисками, на которые идут военные, отправляющиеся на фронт.
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Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о «народе-убийце»

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В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям

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Протоиерей РПЦ Смирнов осудил женщину за аборт из-за варикоза

Телеканал 360°03:27

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Вести.Ru02:41
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Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова дать Вашингтону гарантии невмешательства во внутренние дела.
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В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения

«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
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На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

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URA.Ru вчера в 15:04
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Сахалинское отделение ПФР заключило дополнительный контракт для перевозки пенсионеров к месту отдыха

Отделение пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт с компанией "Аэрофлот — российские авиалинии" для осуществления перевозки островных неработающих пенсионеров к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
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Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате

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В космос отправляют первый спутник-заправщик

«Целью» было решено выбрать спутник Intelsat, к которому должен пристыковаться первый в мире аппарат-заправщик, построенный специалистами Northrop Grumman.
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Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
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Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

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Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы студии Marvel

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18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж

На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
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Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
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Наука

В России создадут судно для подъема затонувших кораблей

В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
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Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
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Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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США просили у Италии помощи по «российскому делу»

Генпрокурор США Уильям Барр и прокурор Джон Дархэм в августе посетили Рим, чтобы просить у главы итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе помощи в деле, связанном с вмешательством России в американские выборы.
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Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА

PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.
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Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
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На Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков

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