Религия
Газета.RuВ РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих. Стоит отметить, что РПЦ опечалена этим решением и не сможет продолжать поминовение Александрийского патриарха при совершении богослужений.
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РПЦ решила прекратить поминовение Александрийского патриархата из-за признания ПЦУ
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