Религия
Вести.RuМитрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует
Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Комментарии
Армия и оружие
В ДНР сообщают о ситуации на линии разграничения
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 70 раз нарушили режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 07:16
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Происшествия
Человек погиб в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.
Известия 13:21
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.
РБК 12:34
Общество
Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах и транспорте
Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому, жители республики не смогут появляться в магазинах и общественном транспорте без медицинских масок масок или респираторов.
РБК 14:22
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Общество
В МЧС рассказали, чем может обернуться режим ЧС в Петербурге
Режим ЧС даст властям Петербурга гораздо более широкие полномочия, что может привести к ужесточению мер.
Gazeta.SPb вчера в 13:15
Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ 05:07
Политика
Жириновский потребовал арестов коммунистов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Lenta.ru 12:41
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Музыка
Леди Гага, Rolling Stones, Билли Айлиш и другие музыканты дают онлайн-концерт в поддержку врачей
Более ста музыкантов 18 апреля примут участие в онлайн-марафоне «Единый мир: дома вместе» в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.
Дождь 13:08
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Религия
Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву
Благодатный огонь, сошедший в субботу в Иерусалиме, спецбортом доставят в Москву.
Вести.Ru 09:44
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ «Гагаринский»
Порядка 300 человек эвакуировали из торгового центра "Гагаринский" на юге Москвы после возгорания в электрощитовой на подземной парковке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:47
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия 10:34
Экономика
Центробанк обещает не укреплять рубль
В Центробанке решили отказаться от мер укрепления курса национальной валюты в период грядущего кризиса.
Evo-rus.com вчера в 06:20
Общество
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
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Артур Бетербиев: «Очень запарился, что меня путают с Хабибом»
Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, что смущается, когда на улицах его путают с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Sports.ru 13:05
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости вчера в 06:34
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Павел Прилучный встретился с детьми после семейного скандала
После семейного скандала Павел Прилучный, кажется, наладил отношения со своей семьей.
Наша версия 11:53
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян
Московский Комсомолец 05:21
Происшествия
В Севастополе подтвердились еще четыре случая коронавируса
После возвращения соблюдала режим самоизоляции, дома почувствовала себя плохо и ее доставили в инфекционную больницу.
Севастополь.ру 14:19