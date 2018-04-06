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Вести.RuВести.RuПредставитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что в Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах известной телеведущей Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне своего бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.
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