Шоу-бизнес
Вести.RuПредставитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что в Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах известной телеведущей Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне своего бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Общество
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В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
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В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
По версии следствия, семилетняя девочка капризничала и мешала старшей сестре делать уроки.
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Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.
Тарантас Ньюс 09:31
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«В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — поясняется в сообщении метеорологов.
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"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
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ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в Саранске
«Армейцы» оказались сильнее формальных хозяев, встреча завершилась со счётом 0:2 в их пользу.
МордовМедиа 13:24