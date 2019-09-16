Шоу-бизнес

РБКРБКВ РПЦ усомнились в искренности повенчавшихся Собчак и Богомолова

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и.о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда раскритиковал танец телеведущей Ксении Собчак, который она исполнила на свадьбе для режиссера Константина Богомолова.
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Владимир Легойда
Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРБК вчера в 15:51

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