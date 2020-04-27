с чего всё началось

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Распоряжение главы Русской православной церкви (РПЦ) опубликовано на сайте Московской патриархии.

Энергетика В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2» Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost. 8

Гаджеты Microsoft улучшит индексирование файлов для поиска Windows Microsoft в мае выпустит обновление Windows 10 (2004), но уже сейчас идёт работа по улучшению быстродействия. 5

Общество Еще шесть человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае За минувшие сутки из больниц Алтайского края выписали еще шесть выздоровевших от COVID-19 пациентов, а общее число излечившихся в регионе достигло 35, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 7

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 216

Экономика Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg. 6

Политика Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году. 468

Политика Абэ откажется от визита в Москву при праздновании 75-летия Победы в сентябре Премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если торжества перенесут на 3 сентября, День окончания Второй мировой войны.

Футбол Уткин заступился за вратаря Фролова Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.

Наука Известно, как ароматы и запахи влияют на набор лишнего веса Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты провели исследования реакции организма на запахи, и выяснили что наше обоняние способно активировать нейроны, способствующие сбрасыванию или накоплению жира. 28

Экономика Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 3,1K

Экономика Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК. 595