Общество

URA.RuURA.RuВ РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Минобороны РФ

Планировалось, что в храме появятся изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и генсека СССР Иосифа Сталина. Однако глава государства выступил против своего портрета.
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Коммунисты осудили позицию РПЦ по мозаике с изображением Сталина в храме Минобороны

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В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

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Еще два пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске

В Новосибирской области зафиксировано еще два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом оперштаб сообщил в субботу, 2 мая.
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Общество

Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом

Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
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Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
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Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками

Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:54
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
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Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

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В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»

Бывший защитник «Спартака», трехкратный чемпион России Эдуард Мор не согласен с мнением, что футболисты получают высокие зарплаты в ущерб работникам бюджетной сферы — учителей и врачей.
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Гулявшую на Рахова пару наказали за нарушение режима самоизоляции

На территории Саратова суды продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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В России подешевели смартфоны Redmi 8, Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9 T

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Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
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Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии

Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
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«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
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Большинство новых случаев коронавируса подтвердилось в Ростове

Власти рассказали, где выявлены новые случаи заболевания. Коронавирус подтвердился у пациентов в 19 городах и районах Ростовской области.
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К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

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В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
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Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
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Легойда Владимир Романович
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Российский церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома».
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Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 - руководитель СССР. Маршал Советского Союза. Генералиссимус Советского Союза.
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