Общество
URA.RuВ РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Минобороны РФ
Планировалось, что в храме появятся изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и генсека СССР Иосифа Сталина. Однако глава государства выступил против своего портрета.
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Коммунисты осудили позицию РПЦ по мозаике с изображением Сталина в храме Минобороны
Говорит Москвавчера в 12:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:51, Ашберн
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске
В Новосибирской области зафиксировано еще два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом оперштаб сообщил в субботу, 2 мая.
Kursk.com 02:52
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом
Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
Наука
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками
Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:54
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Чемпионат вчера в 19:36
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Футбол
Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»
Бывший защитник «Спартака», трехкратный чемпион России Эдуард Мор не согласен с мнением, что футболисты получают высокие зарплаты в ущерб работникам бюджетной сферы — учителей и врачей.
Lenta.ru 03:09
Происшествия
Гулявшую на Рахова пару наказали за нарушение режима самоизоляции
На территории Саратова суды продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса.
Четвертая Власть 03:46
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Гаджеты
В России подешевели смартфоны Redmi 8, Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9 T
В России и КНР уменьшилась цена Redmi 8, Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9 T в разной комплектации.
Актуальные Новости 02:22
Здоровье
Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом
Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Общество
Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:13
Общество
Медведев допустил востребованность новых профессий в условиях пандемии
Новые формы занятости и профессии могут стать более востребованными в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 07:52
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина
«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
Здоровье
Большинство новых случаев коронавируса подтвердилось в Ростове
Власти рассказали, где выявлены новые случаи заболевания. Коронавирус подтвердился у пациентов в 19 городах и районах Ростовской области.
Блокнот Ростов-на-Дону 29 апреля в 04:07
Культура
Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»
Коммерсантъ 03:35
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 29 апреля в 01:25
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42