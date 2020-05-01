Планировалось, что в храме появятся изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и генсека СССР Иосифа Сталина. Однако глава государства выступил против своего портрета.

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Минобороны РФ

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