Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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