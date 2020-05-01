Общество

ФедералПрессФедералПрессВ РПЦ высказались против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Удивило многих и желание разместить в храме изображение президента Владимира Путина. Однако сам глава государства оказался против и ее убрали. На месте старого панно появится новое, которое изображает крестный ход в честь присоединения Крыма.
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В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

РБК10:08

Представитель РПЦ возразил против мозаики Сталина в храме Вооруженных сил

Ведомости10:27

Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил

Вести.Ru10:19

В РПЦ оказались резко против мозаики со Сталиным в храме Минобороны

Lenta.ru10:13

Коммунисты осудили позицию РПЦ по мозаике с изображением Сталина в храме Минобороны

Говорит Москва12:08

В РПЦ посчитали, что изображению Сталина в храме не место

Интерфакс10:06

Легойда считает, что в храме Минобороны не должно быть изображений Сталина

ТАСС09:53
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия 15:22
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

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Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
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Футбол

Тимощук вспомнил знаменитую победу над «Баварией» 12 лет назад

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в годовщину ответного полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенит»-«Бавария» вспомнил знаменитую победу петербуржцев.
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Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
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Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс 22:41
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
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Космос

Россия создаст космическую систему мониторинга чрезвычайных ситуаций

Государственная корпорация Роскосмос объявила тендер на создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
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Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС 17:39
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В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит 04:13
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
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Интернет

Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10

Финальное обновление Windows 10 выйдет 12 мая, а выпущенная версия почти не отличается от готового продукта.
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
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Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

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ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года

Богнер призвала украинское руководство привлечь к ответственности виновных в трагедии в Одессе и обеспечить эффективное, непредвзятое расследование уголовных дел.
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Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
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Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»

Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
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Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

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В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

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Piter.tv вчера в 13:36
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На Камчатке число заражённых коронавирусом достигло 286 человек

Петропавловск-Камчатский, 2 мая 2020, 05:21 — REGNUM Число заражений коронавирусной инфекцией на Камчатке достигло 286.
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 - руководитель СССР. Маршал Советского Союза. Генералиссимус Советского Союза.
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