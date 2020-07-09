Общество
Lenta.ruВ РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
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Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Общество
Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше
Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
Политика
Цыбульский заявил о неизменности позиции по объединению с НАО
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не отказывается от планов по интеграции региона с Ненецким автономным округом (НАО).
RT на русском 10:18
Происшествия
Пропавшего без вести мэра Сеула нашли мертвым
Пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вонсуна нашли мертвым. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на полицию.
Lenta.ru 12:06
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Отныне приобрести авто по госпрограммам могут семьи, в которых есть минимум один несовершеннолетний ребенок, а также работники государственных медицинских учреждений.
Новые автомобили 01:54
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 12:03
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Футбол
Шамиль Газизов рассказал, почему решил покинуть «Уфу»
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из «Уфы».
Чемпионат 12:00
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Футбол
Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
ToDay News Ufa 08:37
Футбол
Никола Влашич: «Важно было победить „Оренбург“ ради Гончаренко»
Спорт-Экспресс 10:03
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру вчера в 13:09
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Наука
Немецкие ученые смогли выделить 28 антител против коронавируса
Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделила группа немецких ученых из Кёльнской университетской клиники и немецкого центра исследования инфекций (DZIF) под руководством профессора Флориана Кляйна, 8 июля сообщает пресс-служба исследовательского центра.
ИА Красная Весна 11:26
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Ранее уже было известно о том, что Лазарев предпочитает спутника всем остальным. Год назад Сергей уже брал в отпуск Малиновского в США.
Live24 07:25
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости 10:40
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА
Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса
Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.
РИА Новости 12:07
Транспорт
Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:08
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15