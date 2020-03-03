Общество
Газета.RuВ РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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с чего всё началось
В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным.Известиявчера в 15:52
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Волынец призвала не понимать буквально слова протоиерея Смирнова об образовании девочек
Народные новостивчера в 22:12
Шнуров посмеялся над высказыванием протоиерея о ненужности школы для девочек
Национальная служба новостей02:07
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