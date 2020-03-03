с чего всё началось

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Политика Майкл Блумберг решил выйти из президентской гонки в США Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Кино Опубликованы первые фотографии нового бэтмобиля Режиссер нового фильма о сумрачном супергерое Мэтт Ривз опубликовал на своей странице в Тwітеr фотографии автомобиля Бэтмена.

Политика Что известно о новом премьер-министре Украины 4 марта 2020 года Верховная рада Украины утвердила и.о. вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.