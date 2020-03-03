Общество
Газета.RuВ РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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с чего всё началось
В эфире православной радиостанции "Радонеж" Смирнов ответил на ряд вопросов, в числе которых были темы, касающиеся веры в Бога, взаимоотношений в семье, а также воспитания детей.Вести.Ru09:17
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Волынец считает, что Дмитрий Смирнов, говоря о вреде школы для девочек, заботится о другом
Национальная служба новостей14:12
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