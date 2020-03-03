с чего всё началось

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Шоу-бизнес Госпитализирована актриса Инна Макарова Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.

Политика Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.

Происшествия Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Происшествия Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз Директор школы №1415 Останкинского района Москвы принял решение об увольнении после инцидента с использованием кварцевой лампы для обеззараживания воздуха, когда у более чем 20 первоклассников был диагностирован ожог роговицы.

Футбол «Спартак» намерен оспорить красную карточку Понсе Гендиректор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб подаст жалобу на решение арбитров удалить футболиста Эсекьеля Понсе во время четвертьфинала с ЦСКА (3:2 после овертайма).

Политика Владимир Путин внес новые поправки в Конституцию Нашумевший процесс внесения правок в Конституцию России идет полным ходом – о признании брака союзом мужчины и женщины;-об упоминании Бога в конституции;-о преемственности РФ в отношении СССР и запрет на отчуждение территорий;-о запрете муниципальным служащим иметь счета за рубежом и иностранное гражданство.

Шоу-бизнес Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.