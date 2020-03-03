Общество
Газета.RuВ РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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с чего всё началось
В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным.Известия15:52
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Национальный родительский комитет: В школе делать нечего не только девочкам, но и мальчикам!
Национальная служба новостей14:12
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Нашумевший процесс внесения правок в Конституцию России идет полным ходом – о признании брака союзом мужчины и женщины;-об упоминании Бога в конституции;-о преемственности РФ в отношении СССР и запрет на отчуждение территорий;-о запрете муниципальным служащим иметь счета за рубежом и иностранное гражданство.
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Гус Тиль: «Первая мысль после свистка — мы выиграли. Счастлив, что подарили болельщикам победу»
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