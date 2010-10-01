РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ РПЛ довольны тем, как справилась Москва с организацией двух дерби

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
3 фото
В режиме реального времени получали информацию по загрузке метро, передвижению болельщиков.
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