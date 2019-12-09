РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъВ РПЛ обеспокоены массовым уходом болельщиков с трибун

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обеспокоено тем, что болельщики по ходу матчей покидали трибуны. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, организация направила запросы в «соответствующие органы».
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Прядкин: «Премьер-лига обеспокоена реакцией фанатов. Футбол без болельщиков — это не футбол»

Sport24.ruвчера в 10:21

Прядкин прокомментировал акции протеста болельщиков

Спорт-Экспрессвчера в 10:14

Прядкин: футбол без болельщиков — не футбол

Чемпионатвчера в 10:33

Прядкин высказался о массовом уходе болельщиков с матчей

РИА Новостивчера в 10:24

Прядкин о фанатах: «Футбол без болельщиков – это не футбол, но нормы должны соблюдаться»

Sports.ruвчера в 12:15

Прядкин: РПЛ обеспокоена ситуацией с уходом болельщиков с трибун на матчах 19-го тура

ТАСС Спортвчера в 10:29

Сергей Прядкин: Мы обеспокоены реакцией болельщиков

Советский спортвчера в 11:14
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Спорт

МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно решение исполкома ВАДА, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Спорт-Экспресс вчера в 08:44
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru вчера в 18:12
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
ТАСС вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb вчера в 19:32
Общество

Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей

Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
VSE42.RU 00:03
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.
РБК вчера в 23:25
Происшествия

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
РБК 00:10
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Политика

«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну

РИА Новости вчера в 19:36
Происшествия

СК возбудил дело после убийства девушки в ТиНАО

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в ТиНАО.
Москва 24 вчера в 11:18
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Наука

Выяснили, что растения могут кричать от стресса

МедиаПоток 08 декабря в 05:16
Армия и оружие

КНДР может провести запуск ракеты большой дальности до 25 декабря

КНДР в процессе испытаний на космодроме Сохэ провела два огневых испытания двигателя для ракеты нового вида, запуск возможен ещё до католического Рождества, сообщает южнокорейская газета «Чунан ильбо».
REGNUM вчера в 22:56
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru вчера в 08:45
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Франция подчеркнула выгоду для всего ЕС от «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Взгляд.ру вчера в 23:56
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 04:21
Политика

«Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.
РИА Новости вчера в 17:48
Политика

Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 декабря днем, следует из расписания президента, опубликованного Белым домом.
Интерфакс вчера в 21:51
Технологии

NVIDIA зарегистрировала торговые марки HOPPER и AERIAL

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Тинькофф запустил мобильное суперприложение

Группа Тинькофф объявила о запуске первого в России мобильного суперприложения.
ИА БанкИнформСервис вчера в 10:11
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«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матче с «Вест Хэмом»

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Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

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Роскачество определило лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
Российская газета 00:00
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Мессенджер WhatsApp в 2020 году прекратит работать на миллионах устройств по всему миру, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 23:36
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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