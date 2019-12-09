РПЛ
КоммерсантъВ РПЛ обеспокоены массовым уходом болельщиков с трибун
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обеспокоено тем, что болельщики по ходу матчей покидали трибуны. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, организация направила запросы в «соответствующие органы».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Прядкин: «Премьер-лига обеспокоена реакцией фанатов. Футбол без болельщиков — это не футбол»
Sport24.ruвчера в 10:21
Прядкин о фанатах: «Футбол без болельщиков – это не футбол, но нормы должны соблюдаться»
Sports.ruвчера в 12:15
Прядкин: РПЛ обеспокоена ситуацией с уходом болельщиков с трибун на матчах 19-го тура
ТАСС Спортвчера в 10:29
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 00:29, Ашберн
Спорт
МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России
Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно решение исполкома ВАДА, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Общество
Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей
Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
Политика
Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским
В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Происшествия
В мэрии Владивостока сообщили об обысках
В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.
Происшествия
Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Политика
«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну
Происшествия
СК возбудил дело после убийства девушки в ТиНАО
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в ТиНАО.
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Наука
Выяснили, что растения могут кричать от стресса
Армия и оружие
КНДР может провести запуск ракеты большой дальности до 25 декабря
КНДР в процессе испытаний на космодроме Сохэ провела два огневых испытания двигателя для ракеты нового вида, запуск возможен ещё до католического Рождества, сообщает южнокорейская газета «Чунан ильбо».
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Франция подчеркнула выгоду для всего ЕС от «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» несет выгоду для всего Евросоюза, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
«Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе
Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.
Политика
Белый дом назвал время встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 декабря днем, следует из расписания президента, опубликованного Белым домом.
Технологии
NVIDIA зарегистрировала торговые марки HOPPER и AERIAL
Технологии
Тинькофф запустил мобильное суперприложение
Группа Тинькофф объявила о запуске первого в России мобильного суперприложения.
Футбол
«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матче с «Вест Хэмом»
Происшествия
Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске
Общество
Роскачество определило лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Мессенджер WhatsApp в 2020 году прекратит работать на миллионах устройств по всему миру, сообщает Daily Mail.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.