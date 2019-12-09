РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъВ РПЛ обеспокоены массовым уходом болельщиков с трибун

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обеспокоено тем, что болельщики по ходу матчей покидали трибуны. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, организация направила запросы в «соответствующие органы».
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