Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обеспокоено тем, что болельщики по ходу матчей покидали трибуны. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, организация направила запросы в «соответствующие органы».

В РПЛ обеспокоены массовым уходом болельщиков с трибун

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