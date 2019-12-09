РПЛ
КоммерсантъВ РПЛ обеспокоены массовым уходом болельщиков с трибун
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) обеспокоено тем, что болельщики по ходу матчей покидали трибуны. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, организация направила запросы в «соответствующие органы».
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Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Космос
«В декабре на неделю погаснет солнце». Откуда эти новости и что они означают?
В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей.
Политика
ЕС разработает подобный «акту Магнитского» санкционный режим
Страны Евросоюза договорились начать подготовительную работу по созданию санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» США, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Политика
Стало известно время встречи Путина и Зеленского в Париже
Спорт
Исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фигурное катание
Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу
Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
Авто
Названа рублевая стоимость дизельного Mercedes-Benz G 350d
Компания Mercedes-Benz объявила старт продаж ещё одной дизельной модификации нового G-Class — G 350d.
Футбол
Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах чемпионской гонки для «горожан» в соперничестве с «Ливерпулем».
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
В Перми задержали бывшего министра безопасности
СМИ сообщают, что в Перми задержали бывшего высокопоставленного чиновника Андрея Ковтуна.
Кино
Оглашен список номинантов на «Золотой глобус»-2020
Список номинантов Голливудской ассоциации иностранной прессы был опубликован на сайте в понедельник, 9 декабря.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.