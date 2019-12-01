РПЛ
РИА НовостиОколо 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера
Происшествия
Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Авто
Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck
Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
Здоровье
Немецкий профессор назвал 4 разрушающих здоровые сосуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
Политика
Макрон заступился за Россию перед НАТО
Главным противником НАТО является вовсе на Россия или Китай, а международный терроризм.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Здоровье
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Политика
Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения
Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»
Культура
Новый клип Алексея Воробьева собрал более миллиона просмотров
Российский певец Алексей Воробьев представил новый клип на песню «Подоконник на 6-м».
Наука
Ученые придумали структуру для защиты перовскита от разрушения
Музыка
Солист Rammstein Линдеманн показал фото с Лободой со съёмок клипа
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram фотографии со съёмок клипа «Frau&Mann» для группы Lindemann.
Музыка
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет
Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о воссоединении группы.
Футбол
Экспресс на футбол от 29.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о болезни супруги
Стало известно, что 64-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева, серьезно больна.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Биатлон
Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU, Халили — пятый
Немецкий биатлонист Филипп Наврат одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.