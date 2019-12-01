РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиОколо 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

Зенит — Спартак
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В Санкт-Петербурге в воскресенье состоится матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком".
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