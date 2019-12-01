Свой комментарий по поводу задержания футбольных фанатов в Санкт-Петербурге дал директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин. «Мы разбираемся в ситуации, пока без комментариев», — приводит Sport24 слова Мейтина.

В РПЛ разбираются с задержание болельщиков в Санкт-Петербурге

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