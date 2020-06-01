Экономика
РБКВ РСПП выразили обеспокоенность из-за иска ФАС на $1,45 млрд
Российский союз промышленников и предпринимателей выразил обеспокоенность в связи с иском ФАС о пересмотре сделки по продаже алмазодобывающей компании «Архангельскгеолдобыча», которую в 2017 году приобрел «Открытие Холдинг» Вадима Беляева и партнеров у ЛУКОЙЛа.
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ВТБ прокомментировал претензии ФАС к «Открытие холдингу» из-за сделки с «Лукойлом»
Rambler News Service07:30
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Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о беспорядках в США, которые были вызваны гибелью Джорджа Флойда.
Газета.Ru 23:10
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Хоккей
Оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею возглавил Дмитрий Чернышенко
Смотрите такжеВ Чебоксарах завершено строительство регионального центра по хоккею Возглавил оргкомитет вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его заместителями назначены помощник президента Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин.
Общественное телевидение России 05:47
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле.
РБК 21:47
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20:09
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск вчера в 23:19
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 21:29
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар снова подорожает
Опрошенные "Газетой.Ru" аналитики рассказали, что российская валюта растет вслед за нефтью, но нынешние котировки скорее слишком оптимистичны, и высока вероятность того, что в ближайшее время рубль снова ослабнет до 75 за доллар.
Газета.Ru 12:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
Происшествия
В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса
Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 22:40
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 50 новых случаев коронавируса
RuNews24.ru 00:46
Футбол
Кристоф Дюгарри: «Пайет? На какой планете он живет?»
Бывший нападающий «Марселя» Кристоф Дюгарри подверг резкой критике отношение Димитри Пайета к вопросу о заработной плате.
Матч ТВ 17:30
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс вчера в 23:39
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Происшествия
На Сахалине у медработника областной больницы нашли коронавирус
Помимо медработника больницы, который мог заразиться от прилетевших из Москвы родственников, коронавирус подтвердили и у сотрудника аэропорта, который ранее контактировал прибывшими на Сахалин.
РИА Сахалин-Курилы 23:41
Технологии
Эксперт рассказал, как реанимировать утонувший смартфон
Эксперт рассказал, как спасти телефон, если он утонул.
Невские Новости 20:55
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru 20:41
Общество
Особое мнение: Александр Баунов
Заходите, посмотрите, в каких условиях находится Александр Баунов.
Эхо Москвы 14:07
Общество
В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился с 3 июня открыть салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.
ТАСС 16:18
Политика
Путин поручил возобновить плановую работу медучреждений
Глава государства Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ возобновить плановую работу медучреждений.
RuNews24.ru 07:32
Киберспорт
Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020
Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru 23:32