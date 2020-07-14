Экономика
ИзвестияВ РСТЦ назвали число закрытых в России торговых центров
Торговые центры в 27 российских городах по-прежнему закрыты из-за пандемии. Об этом Российский союз торговых центров (РСТЦ) проинформировал Минпромторг, рассказал «Известиям» президент союза Булат Шакиров.
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Торговые центры в 27 российских городах всё еще закрыты из-за коронавируса
Псковское агентство информации01:14
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
Футбол
Бышовец назвал циничным поведение Дзюбы и Медведева
Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец критично отозвался о поведении генерального директора клуба Александра Медведева и нападающего команды Артема Дзюбы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 11:19
Происшествия
Актрису из сериала Glee Наю Риверу нашли мертвой в озере в Калифорнии
ТАСС вчера в 17:22
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Футбол
Слуцкий вернется в ЦСКА, Гончаренко возглавит «Арсенал»
Благодаря чему, в самом тульском клубе решили отложить назначение главного тренера до конца текущего сезона, чтобы пригласить на этот пост Гончаренко.
ODDS.ru вчера в 13:13
Здоровье
Врачи назвали симптом болезни Паркинсона на очень ранней стадии
Издание Daily Express поделилось информацией, что эксперты открыли новый симптом болезни на ранней стадии.
Московский Комсомолец 01:55
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 12 июля в 03:34
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Экономика
Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Газета.Ru 01:13
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Футбол
Судья Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи
Российский футбольный судья Сергей Лапочкин прошел проверку на полиграфе, сообщил Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
BetOn вчера в 12:32
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru вчера в 04:52
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
Наука
Ученые выяснили, чем питались предки кошек в Европе в эпоху неолита
«Изотопная сигнатура кошек позднего неолита говорит о том, что они были свободноживущими, не зависящими от пищи, произведенной человеком, и охотились на мышей и полевок, питающихся злаками и растениями с обработанных человеком полей», — пишут ученые после проведения скрупулезного изотопного исследования шести образцов костей позднего неолита и ещё 34 образцах сопутствующей фауны.
ИА Красная Весна вчера в 20:24
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Экономика
ЦБ увидел восстановление объема переводов из России за рубеж
Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле.
РБК 00:00
Армия и оружие
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.
РБК вчера в 23:31
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Политика
Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества
В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ вчера в 00:38
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 11 июля в 06:51
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59