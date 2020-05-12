Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
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Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня

Газета.Ru06:01

Российский союз туриндустрии предлагает разрешить путешествия по России с 1 июня, а поездки в другие страны — с июля

Фонтанка.Ру05:42

Бизнес просит разрешить турпоездки между некоторыми регионами России с 1 июня

ТАСС04:13

Туркомпании попросили разрешить путешествия по России с 1 июня

Комсомольская правда05:01

Бизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня

Известия04:36

В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

РИА Новости05:15

РСТ и РГА предложили план возобновления туризма

Welcometimes.ru04:04
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Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
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Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
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В омский Иртыш выливается топливо из перевернувшегося речного судна

Фотографии аварии появились сегодня в соцсетях. В Омске в затоне Иртыша рядом с СНТ «Медик» опрокинулось на бок речное судно «Калипсо».
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Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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В Красноярском крае введут масочный режим

Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
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В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
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Экономика

Путину следует равняться на Токаева и Лукашенко

«Во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода»,— сказал Токаев в ходе заседания госкомиссии по чрезвычайному положению.
Русская народная линия вчера в 08:42
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Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

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Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
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За сутки в Тульской области коронавирус выявлен еще у 90 жителей

По данным на 12 мая, в Тульской области Covid-19 выявлен у 90 граждан.
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
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Совет ФИФА утвердил даты проведения чемпионата мира по мини-футболу 2020 года в Литве, сообщается на сайте организации.
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Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

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Умер русский писатель и националист Константин Крылов

Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в Facebook.
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С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
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Общество

Шапша озвучил необходимые условия снятия ограничений особого режима

Глава региона Владислав Шапша во вторник, 12 мая озвучил необходимые условия первого этапа выхода из особого режима.
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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

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Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере не более 300 батов ($9).
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Клинические испытания российского препарата от COVID-19 начали 11 центров

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