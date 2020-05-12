с чего всё началось

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.

Шоу-бизнес Дана Борисова извинилась за оскорбления перед Волочковой Балерина же все заявления Борисовой опровергает, а неделю назад даже собралась подавать на Дану в суд за клевету.

Общество Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. 24

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 63

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,6K

Общество Широков предложил выбрать нового президента России из окружения Путина Экс-игрок сборной РФ Роман Широков порассуждал на тему политической обстановки в России.

Экономика Путин провел встречу с главой «Роснефти» Москва, 12 мая 2020, 14:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 2

Экономика Суверенный фонд Норвегии продаст активы на $37 млрд Норвегия планирует потратить 420 млрд крон из суверенного фонда Government Pension Fund Global для возмещения ущерба от распространения коронавируса, 382 млрд крон ($37 млрд) будет получено за счет продажи активов, сообщает Bloomberg. 72

Общество Снег ожидается в Москве во второй половине дня В столичном регионе ожидается резкое похолодание сразу на 20 градусов, сильный ветер, гроза и мокрый снег.

Общество Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного уровня Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем опустился до рекордно низкой отметки 2,2. Это значит, что на улице очень много людей, следует из данных «Яндекса». 4

Экономика Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор. 23

Игры Ремастер Mafia II готовится к выходу Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power». 18

Здоровье В Роспотребнадзоре не исключают, что на Алтае введут перчаточный режим "Все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация на территории края и будет ли необходимость ужесточать те меры, которые действуют сейчас", – заявила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина на онлайн-конференции 12 мая. 23

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 192

Общество В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 468

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 421

Музыка Клип освободившегося из тюрьмы рэпера установил рекорд на YouTube Клип американского рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube, сообщает NME.