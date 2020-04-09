Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПотерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости". Он обратил внимание на то, что всего за четыре дня советские войска разгромили город, который являлся "колыбелью немецкого воинского духа".
Читать в источнике
Комментировать116
с чего всё началось

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", — напомнил эксперт РВИО.
РИА Новостивчера в 20:36

Подробнее о событии

Потерю Кенигсберга в России признали национальной катастрофой Германии

URA.Ru04:31

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Газета.Ru04:27

Военный эксперт назвал потерю Кёнигсберга национальной катастрофой Германии

Клопс00:48

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

Piter.tv01:46

«Наследники Суворова». Владимир Мединский — о штурме Кенигсберга

РИА Новости03:00

Эксперт РВИО назвал потерю Кёнигсберга для Германии национальной катастрофой

Каскад03:17

В РВИО назвали освобождение Кенигсберга блестящей операцией Красной армии

ТАССвчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

RT на русском 04:11
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости вчера в 14:59
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Печальное лидерство по числу зараженных коронавирусом в России удерживает российская столица - в Москве за сутки заразились 857 человек.
Новые Известия 04:33
Футбол

Креспо считает, что Месси и Роналду повезло играть друг против друга

Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси повезло с тем, что против него за «Реал» играл Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс вчера в 22:22
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

В Новосибирской области выявили пять новых пациентов с коронавирусом

Пять новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано за сутки в Новосибирской области, из них два контактных, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:39
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета вчера в 08:49
Финансы

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже перешел к снижению

Курс доллара на старте торгов Московской биржи снижается по отношению к рублю на 0,62%, до отметки в 74,51 рубля, курс евро опустился ниже 81 рубля впервые с 13 марта.
ТАСС 03:31
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Здоровье

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Авто

Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей

Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.
SpeedMe вчера в 12:32
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Общество

Путин пообещал платить пособие всем, кто потерял работу с 1 марта

«Всем, кто потерял работу с 1 марта, предлагаю платить в течение трёх месяцев пособие по повышенной планке, которую мы подняли ранее до уровня МРОТ, то есть до 12,1 тысячи рублей», - сказал Путин.
Чита.Ру вчера в 09:01
Здоровье

COVID-19 на 9 апреля: общее число зараженных перевалило за 10 тысяч

Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
Волжский.ру 04:22
Единоборства

Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Газета.Ru 02:55
Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Здоровье

В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились 12 случаев коронавируса Число заболевших в регионе достигло 66 человек.
MySLO.ru 03:48
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Армия и оружие

Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.
Взгляд.ру вчера в 14:04
Общество

Четыре новых случая коронавируса выявили в Вологодской области

Ещё у четверых жителей Вологодской области подозревают коронавирус. Два случая — в Череповце и два — в Вологде.
Медиа-Центр 35media.ru 03:45
Общество

Владимир Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

О поддержке малого и среднего бизнеса накануне говорил президент Владимир Путин.
Вести Кузбасс 02:15
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей туроператорам и туристам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,5 млрд рублей из средств резервного фонда на поддержку туристической отрасли.
Давыдов.Индекс вчера в 08:26
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

Бывший министр Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Новая газета 02:00
Происшествия

В Москве произошел пожар в доме престарелых

Московский Комсомолец вчера в 14:56
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение «самоизоляции»

Больше всего может угрожать юридическим лицам — за несоблюдение ограничений их могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей.
REGNUM 04:20
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кёнигсберг
Город
Город, административный центр германской провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. Спустя полтора месяца после окончания Второй мировой войны, 17 октября 1945 года, был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году переименован в Калининград.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кёнигсбергская операция
Военная наступательная операция Вооружённых Сил СССР против войск нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны с целью ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кёнигсберг. Является частью Восточно-Прусской операции 1945 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное