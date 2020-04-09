Армия и оружие
Газета.RuПотерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии
Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА "Новости". Он обратил внимание на то, что всего за четыре дня советские войска разгромили город, который являлся "колыбелью немецкого воинского духа".
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с чего всё началось
"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", — напомнил эксперт РВИО.РИА Новостивчера в 20:36
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