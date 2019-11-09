Общество
Газета.RuВ РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества. Об этом "Газете.Ru" сообщила советница председателя РВИО Ирина Казначеева.
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Музыка
Участницу «Голоса» из Казани раскритиковали на шоу
Казань24 08:15
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Установлена личность девушки, которую убил петербургский преподаватель
Установлена личность девушки, которую, по предварительной версии, убил петербургский преподаватель.
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На «Золотой глобус» отобрали шесть российских фильмов
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Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК 05:15
Футбол
Сборная Германии не будет играть в странах, где ущемляют права женщин
Президент Немецкого футбольного союза (НФС) Фриц Келлер высказался об отношении организации к ущемлению прав женщин, передает официальный сайт союза.
Газета.Ru вчера в 16:49
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед».
Спорт-Экспресс 11:55
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Авто
«Русский Прадо» получит абсолютно новый агрегат
Автоновости дня 07:28
Футбол
Валерий Карпин: «В обороне и нападении допустили ошибки»
Сегодня и в обороне, и в нападении допустили ошибки.
ФК Ростов 11:28
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Армия и оружие
Пентагон: США не получают прибыль от сирийской нефти
Представители Пентагона утверждают, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям «Сирийские демократические силы», а не Соединенным Штатам, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 04:50
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Футбол
«Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил
«Рубин» проиграл в домашнем матче 16 тура РПЛ против московского «Динамо».
Kazanfirst.ru 08:04
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
RT на русском 10:36
Единоборства
Дэвид Хэй: Усик и Чисора могут провести бой за титул WBO
Дэвид Хэй, менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, сообщил, что представители бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика проявили интерес к возможному поединку против Чисоры, и о том, что на кону в этом бою может оказаться вакантный титул WBO в супертяжелом весе.
Allboxing.ru 08:05
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Валенсия — Гранада 2:0
Спорт-Экспресс 11:57
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном
16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.
Летидор 07:16
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В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Футбол
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году
Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.
Спорт-Экспресс 03:24