Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества. Об этом "Газете.Ru" сообщила советница председателя РВИО Ирина Казначеева.

В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова

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