Происшествия
Газета.RuВ РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества. Об этом "Газете.Ru" сообщила советница председателя РВИО Ирина Казначеева.
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Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания вчера в 08:20
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
RT на русском 11:10
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:56
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Единоборства
Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиян проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
Газета.Ru 13:27
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Фигурное катание
Что говорили российские фигуристы после этапа Гран-при в Китае
"Стараюсь показывать всё, что умею" Россиянка Анна Щербакова стала победительницей четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию.
RT на русском 11:36
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Политика
Владимир Карасёв: Донбасс существенно усилит экономику России
Сложно было представить дальнейшую судьбу Донбасса, если б не поддержка России и лично президента Владимира Путина.
Новостной фронт вчера в 09:39
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru вчера в 14:21
Политика
Аракчи объяснил, почему Иран до сих пор не вышел из СВПД
Тегеран уже давно вышел бы из СВПД, если бы не поддержка со стороны Москвы и Пекина, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
РИА Новости 12:36
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Политика
Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей
В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 07 ноября в 16:00
Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия 05:42
Происшествия
Против экс-главы Элисты возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания — главы города Элиста, сообщили 9 ноября ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.
REGNUM 13:34
Авто
В России заметили уникальный гиперкар за 160 млн рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:45
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета вчера в 14:10
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК вчера в 14:11
Общество
В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены
Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
Общественное телевидение России 12:03