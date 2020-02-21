Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВ РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Вагончик не тронется

Число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки. Это уже сказывается на движении: срок оборота вагона вырос более чем на пять суток.
Коммерсантъвчера в 17:34

Подробнее о событии

В России зашкаливает количество неиспользуемых поездов

Росбалт06:29

Вагончик не тронется

Коммерсантъвчера в 17:34

Число «брошенных» поездов на дорогах ОАО РЖД достигло максимума

Красная весна03:28

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

Новые Известия03:14

СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

РБК02:43

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Интерфакс02:08

Количество грузовых поездов, временно оставленных РЖД без движения, в этом году достигло исторического максимума

Эхо Москвы04:32
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Политика

Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Известия 18:40
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Общество

Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США

В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Газета.Ru 09:32
Общество

Власти Украины предупредили о снижении пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
РИА Новости 14:00
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе, передает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Газета.Ru 12:15
Происшествия

Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Красноярске

Пожар произошел в многоквартирном доме в Красноярске в ночь с 21 на 22 февраля.
ТАСС 21:08
Политика

Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию

Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
Lenta.ru 23:25
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
РИА Новости 14:05
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020.
РИА Новости 17:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Газета.Ru 23:17
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Происшествия

В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое детей, ехавших в Opel Astra.
REGNUM 13:47
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском 13:48
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года в России началась первая Вселенская родительская суббота года, а именно "Вселенская мясопустная родительская суббота".
Российская газета 16:34
Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20:02
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Каролину» благодаря двум очкам Панарина

Российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин набрал в матче два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу.
Газета.Ru 21:50
Политика

Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ 03:30
Армия и оружие

В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 08:12
Армия и оружие

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости 17:44
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 16:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Единоборства

Эксперты сказали, как заработать на боксе 23 февраля

В День защитника Отечества состоится бой двух величайших боксеров-тяжеловесов современности: британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
Инвест-Форсайт 06:49
Политика

Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс

Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей.
Lenta.ru 23:11
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 04:31
Шоу-бизнес

Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице

Диброва навещают жена и коллеги.
StarHit.ru 17:30
Политика

США ужесточат экспортный режим в отношении России

Новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Решение принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) по итогам пересмотра экспортного режима в отношении всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и национальной безопасностью США, отмечается в документе.
РИА Новости 14:55
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