Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияВ РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Вагончик не тронется

Число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки. Это уже сказывается на движении: срок оборота вагона вырос более чем на пять суток.
Коммерсантъвчера в 17:34

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В России зашкаливает количество неиспользуемых поездов

Росбалт06:29

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Интерфакс02:08

Число «брошенных» поездов на дорогах ОАО РЖД достигло максимума

Красная весна03:28

СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

РБК02:43

«Коммерсантъ» узнал о рекордном количестве брошенных поездов

Говорит Москва02:29

Количество грузовых поездов, временно оставленных РЖД без движения, в этом году достигло исторического максимума

Эхо Москвы04:32

Вагончик не тронется

Коммерсантъвчера в 17:34
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru 09:18
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 03:06
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru 19 февраля в 23:36
Происшествия

Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии

Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии.
RT на русском 08:59
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 06:31
Общество

В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус

В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.
REGNUM 01:56
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.
РИА Новости вчера в 21:32
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 05:22
Политика

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Газета.Ru 07:50
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

RT на русском 01:26
Космос

Астрономы обнаружили экзопланету, где год длится 18 часов

Дни24 04:43
Экономика

Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
РБК 06:43
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Финансы

Доллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов.
Lenta.ru 09:09
Происшествия

В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян

Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Известия 09:03
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Авто

В России отзывают почти 200 автомобилей BMW

32CARS.ru 04:07
Общество

Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

ТАСС 07:13
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе

«Обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны, состоялся подробный разговор по ситуации вокруг Идлиба, особенно в контексте запланированного на сегодняшний вечер телефонного разговора президентов России и Турции», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Политика Сегодня 09:26
Общество

Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
ФАН вчера в 15:44
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Shraibikus News 00:45
Общество

Генпрокурор Рябошапка: Дела Майдана не расследовались потому что не было политической воли

Выступая в эфире одного из украинских ток-шоу, Руслан Рябошапка попытался объяснить, кто именно виновен в том, что расследование дела Майдана столько лет спускали на тормозах.
Новостной фронт 02:30
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах

Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
REGNUM 05:01
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Банк Швеции начал тестирование собственной криптовалюты

Швеция начала разработку собственной цифровой валюты на блокчейне еще в 2017 году.
Вести.Ru 07:59
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