Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ РЖД оценили рост объема погрузок на 2020 год

В январе погрузка на сети снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В РЖД оценили рост объема погрузок на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора монополии Алексея Шило.
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РЖД: Макроэкономика во многом стала причиной спада погрузки

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РЖД улучшили прогноз по росту погрузки на 2020 год до 2,9% с учетом снижения в прошлом году

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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
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В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.
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Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости 07:23
Общество

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
ТАСС 07:39
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
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В Омске продаются самые дешевые автомобили в России

Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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Черчесов высказался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу трансферов нападающих национальной команды - Николай Комличенко, Александр Соболев и Федор Смолов, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:59
Политика

В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который ранее опубликовало Министерство Юстиции, противоречит задачам, поставленным в послании президента.
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Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА

Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Газета.Ru 06:19
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Путину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело

Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия.
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РБК 06:28
Общество

В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса

Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.
Газета.Ru 05:48
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
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Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В Сети появился тизер-трейлер боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 28 января в 14:36
Экономика

Путин: премии лучшим муниципалитетам увеличатся до 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин пообещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут увеличены до одного миллиарда рублей.
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Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
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В Великобритании зафиксировали первые два случая коронавируса

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Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Авто

Toyota начала продажи в России обновленной Toyota Corolla

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla 2020 модельного года.
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Политика

Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС

Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
Российская газета 07:15
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Стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере 618 713 рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:50
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Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Газета.Ru 06:34
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«Лестер Сити» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча

1 февраля состоится матч 25-го тура английской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Лестер Сити» и «Челси».
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Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
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Футбол

Цорн рассказал о трансферных планах «Спартака» на эту зиму

В «Спартаке» рассказали о том, какую позицию команда рассчитывает усилить в зимнее трансферное окно.
Vprognoze.ru 06:48
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
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