Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ РЖД оценили рост объема погрузок на 2020 год

В январе погрузка на сети снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В РЖД оценили рост объема погрузок на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора монополии Алексея Шило.
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