Экономика
Деловое.ТВВ РЖД оценили рост объема погрузок на 2020 год
В январе погрузка на сети снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В РЖД оценили рост объема погрузок на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на генерального директора монополии Алексея Шило.
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Наука
Психологи выяснили, что люди врут, чтобы казаться честнее
Психологи выяснили, что люди могут врать для сохранения хорошей репутации, даже если при этом они потеряют деньги или будут испытывать неудобства.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал поразительными словами лидера Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, такие заявления оскорбляют память отдавших жизнь ради победы над гитлеровским режимом, лучшим ответом на это будет воздать должное тем, кто избавил человечество от фашизма.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса
Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Футбол
Исполком РФС рассмотрит расширение РПЛ, реформы Кубка России и ПФЛ 11 февраля
Члены исполкома обсудят расширение РПЛ и реформу Кубка России, которая была принята на общем собрании клубов премьер-лиги, а также изменение структуры Профессиональной футбольной лиги, с которым согласились делегаты клубов второго дивизиона.
Космос
У России появится программа исследования Венеры
Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Политика
В МИД Польши намерены требовать от России военные репарации
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский рассказал о праве Польши на денежные выплаты от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, сообщают РИА Новости.
Футбол
Бруну Фернандеш официально перешел в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеш успешно прошел медицинский осмотр и официально подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Музыка
Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Происшествия
Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Генеральная прокуратура приняла решение обязать СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Происшествия
Телеграм-канал Baza рассказал подробности о первых заболевших коронавирусом в России
У двух первых заболевших коронавирусом в России диагноз поставлен «под сомнением». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Футбол