Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб. ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн руб.

с чего всё началось

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву обойдется в 2,3 триллиона рублей, сообщает "Коммерсант". Из 2,295 триллиона рублей 1,59 триллиона пойдут на участок от Санкт-Петербурга до Москвы протяженностью 659 километров.

В РЖД оценили стоимость проекта ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Футбол Ребров: ЦСКА не заслуживал двух поражений на старте Лиги Европы Футболисты московского ЦСКА не заслуживали двух поражений на старте группового этапа Лиги Европы, считает главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров.

Общество Украинцев признали самыми бедными в Европе "Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.

Общество Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Культура Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала Об отношении Федора Добронравова, сыгравшего Ивана Будько, к сериалу рассказал приближенный к актеру источник.

Армия и оружие Российские стратеги прилетели в ЮАР В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.

Политика Кличко пытался отобрать у журналиста телефон после неудобного вопроса Кличко, судя по опубликованной записи, хотел отобрать телефон у снимавшего его журналиста после того, как один из участников встречи задал вопрос о незаконной постройке в Киеве.

Спорт Паралимпийская чемпионка Верворт воспользовалась правом на эвтаназию Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Марике Верворт из Бельгии воспользовалась правом на эвтаназию.

Армия и оружие США решили оставить военных в нефтеносных районах Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.

Армия и оружие Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.

Политика Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.

Происшествия Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.

Общество Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.

Здоровье Рак простаты провоцируют три молочных продукта Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.

Футбол Тедеско получил первый штраф от КДК РФС Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону.