Экономика
РБКРЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
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с чего всё началось
Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб. ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн руб.Коммерсантъвчера в 18:16
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Стало известно, во сколько обойдётся строительство ВСМ от Нижнего Новгорода до Москвы
Нижний Новгород on-line05:55
Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона
Петербургский дневник00:44
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
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Армия и оружие
WikiLeaks представила доклад, противоречащий выводам ОЗХО по Сирии
Компания WikiLeaks опубликовала доклад, противоречащий результатам расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным использованием химоружия в сирийском Думе.
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Бывшие акционеры "ПриватБанка" Коломойский и Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов ($14 млн) до 12 ноября 2019 года.
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Политика
Звезда КВН Тарбаев стал постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
News.ru вчера в 16:46
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
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Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество
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Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Политика
НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.
ТАСС 06:05
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Армия и оружие
Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии
В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны.
Взгляд.ру 06:00
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Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
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Армия и оружие
Трамп заявил о большом успехе на турецко-сирийской границе
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Московский Комсомолец 09:00
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров
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Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
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Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
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Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН
На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
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Происшествия
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
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В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка
В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
REGNUM вчера в 15:32
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Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
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«Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ. Яшкин оформил дубль
Sport24.ru 07:51