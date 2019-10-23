Экономика

РБКРБКРЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
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с чего всё началось

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб. ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн руб.
Коммерсантъвчера в 18:16

Подробнее о событии

Стало известно, во сколько обойдётся строительство ВСМ от Нижнего Новгорода до Москвы

Нижний Новгород on-line05:55

Из Петербурга в Нижний Новгород построят высокоскоростную магистраль за 2,3 триллиона

Петербургский дневник00:44

«Сапсаны» не отменят. РЖД хочет грант в 600 млрд на скоростную магистраль Петербург — Нижний Новгород

Фонтанка.Ру00:40

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в 2,3 трлн

Piter.tv00:42

Высокоскоростная магистраль из Петербурга в Нижний Новгород обойдётся в 2,3 трлн

78.ru00:15

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

РБКвчера в 23:59

Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб

Коммерсантъвчера в 18:16
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Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

РИА Новости 01:39
Армия и оружие

WikiLeaks представила доклад, противоречащий выводам ОЗХО по Сирии

Компания WikiLeaks опубликовала доклад, противоречащий результатам расследования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидента с возможным использованием химоружия в сирийском Думе.
РЕН ТВ 08:24
Общество

Суд Лондона обязал Коломойского выплатить $14 млн «ПриватБанку»

Бывшие акционеры "ПриватБанка" Коломойский и Боголюбов обязаны выплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов ($14 млн) до 12 ноября 2019 года.
ИА Новороссия 08:39
Гаджеты

ARM представила графический ускоритель Mali-G57

MobiDevices 08:45
Политика

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Политика

Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов

Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.
РБК 06:28
Политика

Звезда КВН Тарбаев стал постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

News.ru вчера в 16:46
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство уже в январе 2020 года

Профиль 02:13
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Футбол

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Политика

Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Политика

НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.
ТАСС 06:05
Политика

CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии

«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Армия и оружие

Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны.
Взгляд.ру 06:00
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Армия и оружие

Трамп заявил о большом успехе на турецко-сирийской границе

Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что можно говорить о большом успехе на турецко-сирийской границе.
Московский Комсомолец 09:00
Экономика

ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров

Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы 368 млрд рублей, таких средств сейчас нет, заявил глава ПРФ Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Rambler News Service 08:35
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество

Провоз топлива на Шиес обеспечил вооружённый ОМОН

На Шиесе завершилась операция по доставке топлива — проезд бензовозов к месту строительства полигона обеспечили в том числе вооружённые бойцы ОМОН.
REGNUM 06:46
Происшествия

Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ

Следователи обнаружили место захоронения жертв Таганской организованной преступной группировки (ОПГ).
Lenta.ru 07:56
Происшествия

В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка

В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
REGNUM вчера в 15:32
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Экономика

Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Хоккей

«Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ. Яшкин оформил дубль

Sport24.ru 07:51
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