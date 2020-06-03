Транспорт
РИА НовостиВ РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска
Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
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Андрей Чибис: По поставке грузов, необходимых для жизнеобеспечения региона, проблем нет
Мурманский вестник06:31
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Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Российская газета 10:32
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу
Председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что город вышел на плато по коронавирусу.
РИА Новости 11:58
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают игры вселенной Borderlands
На просторах Epic Games Store началась бесплатная раздача игр по вселенной Borderlands.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Политика
США не смогут остановить «Северный поток-2» — посол РФ
Во время общения с дипломатом ведущий ток-шоу Евгений Попов поинтересовался, смогут ли США остановить строительство объекта.
REGNUM 12:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям
Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну.
РБК 12:53
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Политика
Власти Франции прокомментировали возможное возвращение России в G7
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters со ссылкой на представителей французского правительства.
Известия 13:22
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Гаджеты
Microsoft нашла 9 уязвимостей в Windows 10 May 2020 Update
Еще одна проблема связана с ошибками в системе, которые приводят к перезагрузкам на Microsoft Surface Pro 7 и Surface Laptop 3. В связи с этим, чтобы снизить число негативных откликов до момента устранения проблем Microsoft ограничила доступность Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows.
TechFusion вчера в 03:25
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета 04:17
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Происшествия
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки
Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
Происшествия
Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео
Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
Политика
Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания South China Morning Post сообщил, что Великобритания готова изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Армия и оружие
Военные Украины на Донбассе столкнулись в бою с «Правым сектором»
Конфликт происходил в ночь с 1 на 2 июня. В результате боестолкновения один военный был убит, двое других получили ранения.
ИнфоСМИ 06:19