Транспорт

Мурманский вестникМурманский вестникГлава РЖД приедет в Мурманск из-за обрушения моста

3 июня состоится рабочая поездка генерального директора, председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова в Мурманскую область. Об этом сообщает региональное министерство информационной политики.
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Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю

Piter.tv08:05

Через 4 месяца прогнозируют запуск ж/д моста через реку Кола

Nord-News08:17

Андрей Чибис: По поставке грузов, необходимых для жизнеобеспечения региона, проблем нет

Мурманский вестник06:31

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановят к концу июня

РЕН ТВ06:14

Через 3 недели до Мурманска можно будет добраться на поезде

Северпост06:46

В Мурманской области в обход разрушенного моста наладили альтернативную доставку грузов

ТАСС07:04

Новый мост через Колу сдадут в эксплуатацию в октябре

ТВ-2105:48
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Авто

Новый Volkswagen Arteon показали на тизере

Новые автомобили 05:57
Здоровье

На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов

Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 08:53
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Политика

Путин поддержал идею создать резерв средств индивидуальной защиты

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания материального резерва средств индивидуальной защиты, отметив, что данная продукция должна быть всегда в работоспособном состоянии, на это также нужно предусмотреть финансирование.
РИА Новости 08:30
Игры

Авторы «Гвинта» анонсировали новое расширение — «Господин Зеркало»

CD Projekt RED анонсировала расширение «Господин Зеркало» для своей коллекционной карточной игры «Гвинт».
Игромания.ру 07:02
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Происшествия

Потерпевший от разбоя пойдет под суд за отказ от дачи показаний

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, речь идет об уголовном деле в отношении 55-летнего жителя подмосковной Балашихи, которого обвиняют по статье 308 УК РФ, то есть в отказе потерпевшего от дачи показаний.
Российская газета 07:51
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru 02:32
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Происшествия

В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза «Альянс учителей»

В Петербурге прошел обыск дома у руководителя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:54
Общество

Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает к концу года выйти на производство 50 лифтов в месяц.
Эхо Москвы 03:05
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Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
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Общество

Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале

Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21
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Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Наука

Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте

Naked Science 06:52
Общество

В Смольном объяснили резкий рост умерших от коронавируса в Петербурге

В Смольном отметили, что в 100% случаев смертей с подозрением на COVID-19 проводится патологоанатомическое исследование, также в обязательном порядке выполняется ПЦР-диагностика на наличие коронавируса.
Город+ 08:01
Здоровье

Минздрав назвал первый симптом коронавируса

Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр 08:34
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук

Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

Вести.Ru вчера в 12:07
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
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Авто

Bentley выпустил свой последний мотор V8

Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe вчера в 23:39
Политика

Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Общество

Комендантский час в Нью-Йорке решено продлить

Власти Нью-Йорка на сутки продлили комендантский час в городе, во вторник он начнется уже в 20.00 (3.00 мск), сообщила пресс-секретарь мэра города Фредди Гольдштейн.
Взгляд.ру вчера в 01:32
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