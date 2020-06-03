Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска

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