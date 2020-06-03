Глава организации пояснил, что будет дополнительно рассмотрена организация перевозки пассажиров до станции Выходной, чтобы минимизировать неудобства.

Перевозка пассажиров до станции Выходной будет пересмотрена

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 320

Здоровье Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства. 415

Политика Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями. 1

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку. 19

Авто Opel показал интерьер нового Mokka Opel продолжает порционно выкладывать в Сеть информацию о компактном кроссовере Mokka нового поколения.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2K

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. 1

Футбол РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп.

Футбол В Хорватии Широкова назвали главным алкоголиком современного футбола Хорватское издание Sportske Novosti сделало статью про бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 2,7K

Общество В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения. 21

Армия и оружие Военные получили партию модернизированных гаубиц «Мста-С» Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ, самоходные гаубицы в ходе капитального ремонта и модернизации получили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО). 4