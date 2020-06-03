Транспорт
Московский Комсомолец МурманскПеревозка пассажиров до станции Выходной будет пересмотрена
Глава организации пояснил, что будет дополнительно рассмотрена организация перевозки пассажиров до станции Выходной, чтобы минимизировать неудобства.
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