Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург

В РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, выступая в Совфеде.
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