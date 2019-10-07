Транспорт
RT на русскомВ РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
В РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, выступая в Совфеде.
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Высокоскоростная железная дорога из Москвы в Петербург может появиться в 2026 году
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