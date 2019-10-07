Транспорт
RT на русскомВ РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
В РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, выступая в Совфеде.
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Высокоскоростная железная дорога из Москвы в Петербург может появиться в 2026 году
Петербургский дневник10:46
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В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов
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В РСА оценили зависимость цены ОСАГО от наличия «жучков»
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
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Происшествия
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В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
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Здоровье
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Специалисты предупредили, что особенно могут быть опасны лаки для ногтей после того, как у продукта истекает срок годности.
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Мадуро продлил режим повышенной боеготовности на границе с Колумбией
Вооруженные силы Венесуэлы будут развернуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений.
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"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
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Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ вчера в 02:05
Здоровье
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Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
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Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после волны массовых акций протеста на Украине ответил на критику своей «формулы» по Донбассу.
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Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
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10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
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Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100.
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Блан и Венгер рассматриваются на должность главного тренера «Лиона»
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
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Конгресс США запросил у Пентагона документы по Украине
Три комитета палаты представителей Конгресса США запросили документы по военной помощи Украине у главы Пентагона Марка Эспера.
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