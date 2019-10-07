Транспорт
RT на русскомВ РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
В РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, выступая в Совфеде.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Высокоскоростная железная дорога из Москвы в Петербург может появиться в 2026 году
Петербургский дневник10:46
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 22:47, Ашберн
Футбол
Призер модельного конкурса пообещала раздеться ради «Челси»
Московский Комсомолец 09:33
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 14:34
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:42
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Здоровье
В ЕАО зафиксировали десять очагов АЧС
«На 7 октября текущего года в ЕАО официально зарегистрировано десять очагов АЧС, все они расположены в одном, Ленинском районе ЕАО», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 22:44
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.
РИА Новости 19:16
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США
6 октября стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту Нью-Йорка.
Lenta.ru 19:55
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Пользователи считают, что это было оригинальное поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 20:54
Гаджеты
Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp
Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова вчера в 19:28
Политика
Глава Тувы прокомментировал прогулку Путина в тайге
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что на видео, на котором зафиксирована прогулка президента России Владимира Путина по тайге, запечатлён один из районов региона.
RT на русском 05:06
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Российская газета 21:13
Общество
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
БИЗНЕС Online 05:31
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
По оценке Минприроды края, медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Забайкалье из-за голода в лесу, чаще всего их привлекают свалки.
ТАСС вчера в 20:54
Кино
Киновселенную «Матрицы» дополнят двумя новыми фильмами
iReactor вчера в 23:38
Армия и оружие
Сенаторы США пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о готовности представить законопроект по ограничительным мерам в отношении Турции и приостановке ее участия в НАТО в случае военной операции в Сирии.
Известия 20:41
Гаджеты
Компания Microsoft решила больше не фокусироваться на ОС Windows
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил зарубежным СМИ, что работа над операционной системой Windows больше не является первостепенной, так как сейчас пользователи стремительно меняют ноутбуки и персональные компьютеры на мобильные устройства.
VSE42.RU 22:31
Политика
Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после волны массовых акций протеста на Украине ответил на критику своей «формулы» по Донбассу.
ФАН 13:44
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Известия 22:14
Происшествия
Экс-мэра Горно-Алтайска осудили за мошенничество
В Республике Алтай суд вынес приговор бывшему мэру города Горно-Алтайска Виктору Облогину.
Российская газета 07:35
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости 20:27
Происшествия
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниле Беглецу
Говорит Москва 09:38
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Здоровье
Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии
Иркутский областной онкологический диспансер и Национальный онкологический центр Монголии откроют представительства на базе своих медицинских организаций.
Твой Иркутск 21:30