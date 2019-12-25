Общество
Российская газетаВ РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
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с чего всё началось
Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.РИА Новостивчера в 22:51
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Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57
Политика
Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о покупке газа реверсом
Если у Белоруссии есть более выгодные варианты покупки газа, чем у России, то она вольна ими воспользоваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке газа реверсом.
Общество
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
Авто
Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Общество
Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске
Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Происшествия
В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком
В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 тыс. рублей
Разработчики самодельного, прославившегося в нашей стране пикапа, хотят получить за него 666 666 рублей.
Экономика
В 2020 году учителям Северной Осетии повысят зарплату
На повышение зарплаты педагогическим работникам из республиканского бюджета выделят 300 миллионов рублей.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»
Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции Трампа
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Политика
Скончался президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев
Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался на 97-м году жизни, сообщили в полпредстве Татарстана в России.
Армия и оружие
Пентагон может сократить количество воинского контингента в Африке
Глава Пентагона Марк Эспер раздумывает над сокращением количества американских войск в нескольких странах Африки, а также выводе американцев из региона.
Общество
Чуйский тракт и другие трассы перекрыли в Алтайском крае из-за погоды
Некоторые закрыты для всех видов транспорта В связи осадками в виде снега, сильным боковым ветром, метелью, отсутствием видимости на нескольких трассах в Алтайском крае перекрыли движение.
Футбол
Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб
Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России более 1,1 тысячи автомобилей
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1118 своих автомобилей.
Музыка
Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
Кино
В сети представлен трейлер картины про «русского Хатико»
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Кузбассе перекрыли из-за двух ДТП
Автомобильное движение полностью перекрыто на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском районе Кузбасса, где утром в среду во время снегопада и метели произошло два ДТП с участием девяти автомобилей, в том числе четырех грузовиков.
Энергетика
Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море»
Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль сообщение о травле девочки в Уфе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы 4-го класса школьниками в Уфе, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
Россиянин пришел в приемную ФСБ на Лубянке и оказался в психбольнице
Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
Кино
В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»
Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Музыка
В США умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Престижной награды автор удостоилась за работу над мюзиклом «Цветы лиловые полей» и фильмом «Полицейский из Беверли-Хиллз».