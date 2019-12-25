Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
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с чего всё началось

В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.
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В Екатеринбурге ученик школы № 24 напал на учительницу с молотком.
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