Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Читать в источнике
Комментировать275
с чего всё началось

В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.
РИА Новостивчера в 22:51

Подробнее о событии

РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

Газета.Ru00:06

В РЖД разрешили пассажирам верхних полок поездов сидеть на нижних

Дождь05:18

РЖД разрешили пассажирам верхних полок сидеть на нижних местах

URA.Ru02:27

РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда

РБК00:42

Пассажирам с верхних полок пояснили правила поведения в поездах дальнего следования

ТАСС04:43

РЖД разместили просьбу к пассажирам на новых билетах

Известиявчера в 23:45

РЖД в новом билете попросили пассажиров нижних мест пускать людей с верхних

ПРАЙМвчера в 22:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Общество

Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Ведомости 08:31
Армия и оружие

Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»

ТК Звезда вчера в 07:20
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Здоровье

«Поезда здоровья» продлили работу до конца 2019 года

Завершить работу «Поезда здоровья» должны были еще в октябре, однако по многочисленным просьбам жителей губернатором Нижегородской области было принято решение о продлении их работы до конца 2019 года.
ГТРК Нижний Новгород 22 декабря в 23:59
Политика

Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов

Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:09
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Политика

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
РБК 06:29
Политика

Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Известия 09:50
Общество

В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
RT на русском 01:45
Происшествия

Жертвами ДТП на Приморском шоссе в Петербурге стали двое

В Курортном районе Санкт-Петербурга в среду, 25 декабря, в трагическую аварию попала иномарка: смертельные травмы получили двое мужчин.
Dorinfo.ru 05:17
Политика

В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
РИА Новости 09:23
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Армия и оружие

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

BFM.ru вчера в 16:11
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости 08:03
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Политика

В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Кино

«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года

Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
iReactor 23 декабря в 12:45
Армия и оружие

Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем

Аргументы недели 09:11
Общество

Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
REGNUM 00:06
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv вчера в 06:35
Общество

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Общество

Волна тепла накроет Москву на Новый год

Очередная волна теплой погоды подойдет к столице 30 и 31 декабря, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Российская газета 04:29
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 23 декабря в 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное