Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.

с чего всё началось

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

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