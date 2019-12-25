Общество
Российская газетаВ РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
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с чего всё началось
Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.РИА Новостивчера в 22:51
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Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.
Армия и оружие
Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Здоровье
«Поезда здоровья» продлили работу до конца 2019 года
Завершить работу «Поезда здоровья» должны были еще в октябре, однако по многочисленным просьбам жителей губернатором Нижегородской области было принято решение о продлении их работы до конца 2019 года.
Политика
Путин не увидел позитивного эффекта от повышения налогов
Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в России очевиден, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Политика
Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Происшествия
Жертвами ДТП на Приморском шоссе в Петербурге стали двое
В Курортном районе Санкт-Петербурга в среду, 25 декабря, в трагическую аварию попала иномарка: смертельные травмы получили двое мужчин.
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Армия и оружие
РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США
Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Армия и оружие
Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Общество
Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
Общество
Волна тепла накроет Москву на Новый год
Очередная волна теплой погоды подойдет к столице 30 и 31 декабря, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Общество
СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»
Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
Происшествия