Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось

В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.
РИА Новостивчера в 22:51

Подробнее о событии

Пассажирам с верхних полок пояснили правила поведения в поездах дальнего следования

ТАСС04:43

В РЖД разрешили пассажирам верхних полок поездов сидеть на нижних

Дождь05:18

РЖД в новом билете попросили пассажиров нижних мест пускать людей с верхних

ПРАЙМвчера в 22:45

РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда

РБК00:42

РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

Газета.Ru00:06

РЖД разместили просьбу к пассажирам на новых билетах

Известиявчера в 23:45

РЖД разрешили пассажирам верхних полок сидеть на нижних местах

URA.Ru02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Известия 04:29
Происшествия

Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы

РИА Новости 03:01
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
Общество

В Севастополе первый поезд встретили песнями и танцами

Жители Севастополя устроили радушный прием пассажирам, приехавшим на первом поезде "Таврия" из Санкт-Петербурга.
Российская газета 06:00
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Шоу-бизнес

Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 вчера в 12:14
Политика

В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК

В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
REGNUM 05:30
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Политика

Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти

Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
РЕН ТВ 04:59
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Происшествия

В Ленобласти семеро школьников отравились конфетами

ТАСС 06:42
Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

РИА Новости 05:06
Экономика

Курганский прокурор раскритиковал бюджет города на 2020 год

Прокурор Кургана Вадим Суровцев раскритиковал бюджет Кургана на 2020 год.
URA.Ru 05:10
Политика

Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
RT на русском 06:53
Биатлон

Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Газета.Ru вчера в 07:59
Кино

Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

Мой Брянск 23 декабря в 22:58
Политика

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

Ведомости 05:09
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь

Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Эхо Москвы 06:00
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
RT на русском 06:18
Футбол

ЦСКА пошутил над Аланом Дзагоевым, это очень «смешно»

Спорт день за днем 05:28
Общество

В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154

В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
ТАСС 06:36
Футбол

FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Евро-футбол.ру 03:30
Общество

Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве

Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
РИА Новости 06:12
Авто

Производство новых автомобилей в Санкт-Петербурге резко снизилось

CarsWeek.ru вчера в 23:25
Транспорт

В Москве открыли мост через Кожуховский затон

Открыто движение по новому мосту через Кожуховский затон в Москве, он связывает Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
РИАМО 05:54
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Актуальные Новости вчера в 02:00
Кино

Ирина Старшенбаум рассказала, что отказалась от главной женской роли в фильме «Текст» из-за Александра Петрова

Вокруг ТВ 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное