Общество
Российская газетаВ РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
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с чего всё началось
Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационном пространстве после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.РИА Новостивчера в 22:51
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Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Происшествия
На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом
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Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
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Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
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Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
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Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
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Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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В Москве открыли мост через Кожуховский затон
Открыто движение по новому мосту через Кожуховский затон в Москве, он связывает Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
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