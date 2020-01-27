Экономика
Rambler News ServiceВ РЖД сообщили о рекордном объеме дивидендов от «дочек» в 2019 году
Дочерние компании РЖД выплатили материнской структуре рекордный объем дивидендов в размере 28,9 млрд рублей по итогам 2019 года, сообщил журналистам заместитель гендиректора холдинга Андрей Старков.
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Технологии
Рогозин показал сборку ракет-носителей «Союз»
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Политика
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Мэр Екатеринбурга сказал, когда появится вторая ветка метро
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал сегодня во время встречи со студентами в УрФУ о предварительных сроках появления второй ветки метро.
Политика
Лидерам «пятерки» СБ ООН направили послания об идее Путина о встрече
Послания с детализацией идеи президента РФ Владимира Путина о саммите лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН направлены адресатам в минувшую пятницу, 24 января, дедлайна по реализации этого саммита нет, как и конкретного места его проведения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса
Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Энергетика
Глава BP: эпоха нефти по $100 за баррель закончилась
Глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, заявил глава ВР Роберт Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Происшествия
На борту самолёта в Хабаровске не нашли следов взрывного устройства
Специалисты не нашли на борту самолёта, вынужденного прервать полёт и вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о минировании, следов какого-либо взрывного устройства.
Политика
Сессия автоматом: ПАСЕ одобрит санкционный механизм Совета Европы
Как рассказали опрошенные «Известиями» депутаты ПАСЕ, ее основной темой станет санкционный механизм СЕ.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала, как встречает мужа каждое утро
Как сообщает корреспондент «Блокнот Волгоград» со ссылкой на Instagram Юлии Ковальчук, свое фото в сексуальном в пол ярком красном платье она подписала, что именно так встречает своего мужа каждое утро.
Общество
Более 10% россиян заявили о недоверии к искусственному интеллекту
Большинство россиян (75% респондентов) знают о технологии искусственного интеллекта (ИИ), но только 29% из них понимают ее суть.
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому выгодна шумиха вокруг коронавируса
Шумиху в прессе вокруг коронавируса создают коррупционеры из международных организаций.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.