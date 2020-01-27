Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ РЖД сообщили о рекордном объеме дивидендов от «дочек» в 2019 году

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Дочерние компании РЖД выплатили материнской структуре рекордный объем дивидендов в размере 28,9 млрд рублей по итогам 2019 года, сообщил журналистам заместитель гендиректора холдинга Андрей Старков.
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