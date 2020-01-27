Экономика
Rambler News ServiceВ РЖД сообщили о рекордном объеме дивидендов от «дочек» в 2019 году
Дочерние компании РЖД выплатили материнской структуре рекордный объем дивидендов в размере 28,9 млрд рублей по итогам 2019 года, сообщил журналистам заместитель гендиректора холдинга Андрей Старков.
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Здоровье
В Саратове все школы закрываются на карантин
Как сообщили «Четвертой Власти» в администрации города, с завтрашнего дня, 28 января, все школы прекращают работу.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Политика
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации, комитет ПАСЕ должен подготовить доклад для принятия решения, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Гаджеты
В семейство видеокарт ASUS Radeon RX 5600 XT вошли модели ROG Strix, TUF Gaming X3 и Dual EVO
Компания ASUS представила на российском рынке графические ускорители семейства Radeon RX 5600 XT: дебютировали модели серий Republic of Gamers (ROG) Strix, TUF Gaming X3 EVO и Dual EVO.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Здоровье
Стали известны первые симптомы нового коронавируса
Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
Политика
Кремль объяснил поручение проверить приговор участнику митинга Котову
Поручение президента Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову, который был осуждён за нарушения на митингах, не связано с перестановками в Генпрокуратуре, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Польша не пригласила Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Политика
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Политика
В Кремле оценили угрозу коронавируса
На брифинге пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопрос, насколько серьезна угроза этой болезни для России, и какие предпринимаются дополнительные шаги, чтобы вирус не попал в нашу страну.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Финансы
Официальный курс доллара вырос на 53 копейки, евро — на 48 копеек
Официальный курс евро, установленный ЦБ на вторник, повысился на 48,51 копейки (до 68,77 рубля), курс доллара — на 53,49 копейки (до 62,338 рубля), следует из данных Банка России.
Политика
В Совфеде отрицают наличие у сенаторов второго гражданства
В Совете Федерации нет сенаторов, у которых было бы гражданство или вид на жительство в другое стране, сообщил председатель комитета палаты по регламенту Вячеслав Тимченко.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Общество
В работе почты Mail.Ru произошел сбой
В работе электронной почты Mail.Ru произошел сбой, подтвердили в Twitter сервиса.
Гаджеты
На площадке Youpin компания Xiaomi представила электробритву T1 Razor
В вышеприведенном случае речь идет об электробритве Xiaomi T1 Razor, которая имеет много чего общего с бритвенным станком.