Политика

Газета.RuГазета.RuВ Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По его мнению, партия Зеленского "Слуга народа" - "центральная фигура в уничтожении украинской нации".
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в интервью телеканалу Newsone
 заявил, что команда действующего президента Владимира Зеленского и его партия «Слуга народа» приведут к уничтожению украинской нации.
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