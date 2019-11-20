с чего всё началось

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По его мнению, партия Зеленского "Слуга народа" - "центральная фигура в уничтожении украинской нации".

Общество Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.

Экономика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Происшествия Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Космос В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).

Гаджеты Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.

Политика Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».

Политика В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Музыка Украинская певица София Ротару вернется в Россию Советская и украинская эстрадная певица, народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару приняла решение вернуться в Россию для участия в нескольких проектах.

Политика Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».