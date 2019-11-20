Политика
Газета.RuВ Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По его мнению, партия Зеленского "Слуга народа" - "центральная фигура в уничтожении украинской нации".
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленского и его команду считают разрушителями Украины не только в Раде
Национальная служба новостей04:01
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Экономика
«Новотранс» перенаправит грузы из Прибалтики и Финляндии на 17,5 млрд рублей в год
Группа компаний «Новотранс» собирается переориентировать российские грузопотоки, ныне идущие на экспорт через порты Финляндии и стран Балтии, на порт Усть-Луга (Ленобласть).
Общество
Дом Гитлера в Австрии превратят в отделение полиции
Политика
Путин прокомментировал вопрос строительства ВСМ: Нужно посчитать
Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.
Космос
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти
Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Политика
Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы
Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Космос
НАСА: астероид-убийца может нанести удар по Земле, превышающий взрыв Хиросимы в 15 раз (Sabq, Саудовская Аравия)
Авто
Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России
Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Армия и оружие
Минобороны Украины обяжет военных выучить английский язык за год
Ведомство планирует дать год или два, чтобы военные определенных должностей выучили английский язык.
Музыка
Украинская певица София Ротару вернется в Россию
Советская и украинская эстрадная певица, народная артистка СССР, Герой Украины София Ротару приняла решение вернуться в Россию для участия в нескольких проектах.
Политика
Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Авто
Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе
Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Политика
Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.