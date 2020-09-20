Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.