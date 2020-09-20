Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК 

В Раде допустили существенную роль Киева в белорусских протестах

По мнению Загороднего, президента Украины Владимира Зеленского заставили перечеркнуть его хорошие отношения с белорусским лидером Александром Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В Раде раскритиковали Киев за позицию по Белоруссии

Московский Комсомолец20:53
RT на русском

В Раде подвергли критике позицию Киева по Белоруссии

RT на русском20:45
Газета.Ru

Украинский депутат выразил отвращение к позиции Киева по Белоруссии

Газета.Ru19:39
РЕН ТВ

В украинской Раде испытали «отвращение» от позиции Киева по Белоруссии

РЕН ТВ19:39
Вести.Ru

Депутат Рады: поведение властей Украины по отношению к Белоруссии вызывает отвращение

Вести.Ru19:54
Известия

В раде раскритиковали позицию Киева по Белоруссии

Известия19:26
РИА Новости

Депутат Рады выразил отвращение к позиции Киева по Белоруссии

РИА Новости18:32

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,5K

В Германии рассказали, от чего зависит решение ситуации с Навальным

Сопредседатель германо-российского форума "Петербургский диалог" Рональд Пофалла на фоне ситуации с Алексеем Навальным подчеркнул значимость сохранения связей между РФ и ФРГ и призвал "не разрушать мосты".
РИА Новости06:50
1

Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.
РИА Новости06:43
95

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
202

Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале теннисного турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в рамках турнира "Мастерс", проходящего в итальянской столице – городе Риме Спортсмен сошёл с дистанции на стадии четвертьфинала первенства.
Честный рейтинг букмекеров19:47

Россияне стали в 10 раз больше покупать крупные суммы валюты

Если в конце зимы и начале весны этого года граждане, которые скупали валюту на сумму более 5 тысяч долларов, в совокупности приобрели 31,6 миллиона и 44,21 миллиона долларов, то в мае и июне эти объемы выросли до 310,6 миллионов и 607,2 миллионов долларов соответственно.
Южный Федеральный18 сентября в 01:18
231